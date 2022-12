Prezent dla siatkarki ŁKS Commercecon. W środę w Łodzi Liga Mistrzyń

- Rano, po rozruchu powiedziałam do całego zespołu, że najpiękniejszy prezent jaki mogę dzisiaj dostać, to zwycięstwo z Developresem. I tak się stało. Bardzo się z tego powodu cieszę – powiedziała po meczu szczęśliwa środkowa ŁKS-u Commercecon Łódź.

- Cieszę się, że całym zespołem fajnie zagrałyśmy to spotkanie. Mimo czasami braku koncentracji potrafiłyśmy przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, bo to buduje zespół i nasz mental – oceniła Kamila Witkowska. – Grałyśmy każdą pozycją i uzupełniałyśmy się, ile mogłyśmy. Bardzo piękne zawody całego zespołu. Myślę, że to będzie owocowało w przyszłości. Dla mnie to jest piękny dzień.

Kamila Witkowska podkreśliła, że zespół nie może patrzeć na to, że do tej pory nie przegrał meczu w sezonie 2022/2023, ponieważ to generuje zupełnie niepotrzebną presję. – To nie jest nam w ogóle potrzebne. Musimy grać swoją siatkówkę, bo jak udowodniłyśmy w drugim secie, to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Musimy po prostu stawiać na siebie. Musimy cieszyć się grą, bo jak widać, z uśmiechami kończymy to spotkanie.