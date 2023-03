Prezent na Dzień Kobiet 2023. Promocje w Biedronka, Lidl, Rossmann, Super-Pharm, Netto. Oferty w sklepach na Dzień Kobiet 2.03.2023

Dzień Kobiet 2023. Kiedy wypada Dzień Kobiet?

Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Jak co roku święto to wypada 8 marca, a co za tym idzie do obchodów tegorocznego Dnia Kobiet zostało 7 dni. W 2023 roku święto to wypada w środę. Najwcześniejsze obchody Dnia Kobiet, odbyły się 28 lutego 1909 roku w Nowym Jorku. Zorganizowany został przez Socjalistyczną Partię Ameryki zgodnie z sugestią sufrażystki Theresy Malkiel.