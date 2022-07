Prezentacja Widzewa. Niezapomniane chwile dla kibiców. Zobacz zdjęcia z prezentacji Grzegorz Gałasiński, Dariusz Kuczmera

Fot. Grzegorz Gałasiński

Po oficjalnej prezentacji Widzewa odbyła się część bardziej swobodna. Piłkarze byli do dyspozycji kibiców, składali autografy, pozowali do zdjęć. To były niezapomniane chwile dla fanów Widzewa. Zobacz zdjęcia z prezentacji.