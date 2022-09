Prezes Kolejarza Łódź Marcin Turlakiewicz: Chcemy wybudować boczne boisko i poszukujemy trenerów

W łódzkiej klasie A dobrze sobie radzi ŁKP Kolejarz Łódź. Od ponad roku klubem kieruje młody prezes Marcin Turlakiewicz, który z Kolejarzem jest związany od kilkunastu lat.

W klubie działającym w parku na Zdrowiu dzieje się wiele dobrego. Nie tylko jeśli chodzi o wyniki sportowe, ale także i inwestycje. Na głównym boisku zbudowano oświetlenie ledowe. Teraz młodzież może trenować także wieczorami.

– Naszym znakiem firmowym, który wyróżnia nas w piłkarskim środowisku jest to, że żadnego dziecka nie odrzucamy, przyjmujemy wszystkie dzieci, które chcą trenować – opowiada prezes Marcin Turlakiewicz. – Mamy też dzieci z lekkimi formami autyzmu. Dzieci, które w innych klubach nie miałyby szans zaistnieć, u nas znajdują miejsce. Chcemy też zrobić wynik sportowy, ale dla nas ważna jest także droga wychowania przez sport. Może ktoś się śmiać, że to idea wariatów, ale tacy ludzie tu w Kolejarzu pracują. Czasem się tym denerwujemy, bo przegrywamy kolejny mecz. Dzieciaki też się zniechęcają, ale nie odrzucamy nikogo. Uczymy dzieci cierpliwości, systematyki i tymi zasadami się kierujemy.

W Łódzkim Klubie Piłkarskim Kolejarz jest też kilka obiecujących zespołów młodzieżowych.

– Na dobrym poziomie jest drużyna rocznika 2012 – dodaje prezes Kolejarza. – Fajnie się zapowiada ten zespół, podobnie jest z grupami rocznika 2011 i 2010. Nasza młodzież podejmuje walkę z potęgami młodzieżowej piłki. Dużo nam daje też to, że przystąpiliśmy do certyfikacji PZPN. Zdobyliśmy zieloną gwiazdkę, która ułatwia start mniejszym klubom. Wywiera na trenerach większą systematykę. Na zieloną gwiazdkę jest dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł na klub. Nie jest to zawrotna kwota, ale dla nas to super, możemy kupić sprzęt dzieciakom, dołożyć do wynagrodzenia trenerom, którzy pół życia spędzają w klubie. Cieszymy się infrastrukturą, która uprawnia nas nawet do srebrnej gwiazdki PZPN, ale nie porywamy się z motyką na słońce. Chcemy zacząć o najniższego poziomu, nie sztuką jest rzucić się na głęboką wodę.

Kolejarz współpracuje ze Szkołą Podstawową 35 z ul. Kutrzeby. Młodzi piłkarze Kolejarza trenują i grają nie tylko na głównej płycie na Zdrowiu, ale i na Orliku w SP nr 18.

Jakie są problemy dnia dzisiejszego tego zasłużonego klubu? - Staramy się o drugie boisko – mówi prezes Marcin Turlakiewicz. – Liczymy na pomocną dłoń ze strony władz miasta. Serce pęka, jeśli boisko położone kilkadziesiąt metrów obok naszej głównej płyty stało ugorem.

Jesteśmy pewno, że władze Łodzi pomogą klubowi i powstanie dla Kolejarza drugie boisko.

Kolejarz może się chwalić tym, że w klubie odbyła się kontrola z PZPNi łódzki klub zyskał same pochwały.

– Tak, mieliśmy kontrolę z PZPN, był u nas trener Radosław Mroczkowski, wizytował nasze zajęcia, udzielił nam kilku ciekawych wskazówek – dodał prezes Kolejarza. – Stawiamy na młodzież. Robimy przebudowę drużyny seniorskiej. Pierwszą drużynę prowadzi zasłużony trener Mirosław Wojdyła. Chcemy, żeby w 85 procentach grali nasi wychowankowie. Poszukujemy trenerów do pracy z młodzieżą. Prosimy o kontakt: 501-434-276. Zapraszamy młodych, dopiero zaczynających karierę trenerską, ale i tych z bagażem doświadczenia.

Kolejarz znajduje się na właściwym torze. ą