Prezes ŁKS Łódź Tomasz Salski zakłada sprzedaż klubu

Podobno szuka pan inwestora, by pomógł panu prowadzić ŁKS? – pada pytanie.

- To prawda – mówi Tomasz Salski. – Poszukiwania, a nawet konkretne rozmowy są prowadzone. Od samego początku mówiłem, że to jest pewien etap w odbudowie ŁKS. Tak naprawdę najtrudniejszy, przez który chciałbym przeprowadzić klub i zadomowić się w ekstraklasie. Żeby ŁKS zrobił kolejny krok i mógł liczyć się na krajowym podwórku, potrzebujemy inwestora. Kogoś, kto jest lepiej przygotowany finansowo. Jesteśmy prywatnym klubem i nie mamy wsparcia z kasy miejskiej lub państwowych spółek jak wiele innych zespołów. Musimy liczyć na to, co zbierzemy z rynku. Szósty rok prowadzę klub razem z współtowarzyszami na jednej trybunie, co wiąże się z szeregiem wyrzeczeń z naszej strony. Dlatego widok rosnącego stadionu za oknem cieszy. Stadion to jednak melodia przyszłego sezonu, a od sześciu lat angażowaliśmy przede wszystkim własne środki. Brak trzech trybun, a także możliwości jaki ma dawać ten obiekt w kwestii przychodów z najmu powierzchni komercyjnych sprawia, że co rok ŁKS nie zarabiał około 5-6 mln zł. Dzień meczowy to jedno, ale trzeba pamiętać właśnie o powierzchniach na biura czy sklepy.