Prezes ŁZPN liczy na awans ŁKS lub Widzewa i popiera w wyborach na szefa PZPN Cezarego Kuleszę

W ten weekend startuje I liga, w której mamy Widzew i ŁKS. Jak Pan ocenia ruchy kadrowe w obu tych

klubach?

- Przed każdą rundą podkreślam, że wartość transferów zweryfikuje boisko. Nazwiska nie grają, więc na podstawie listy sprowadzonych graczy nie ma sensu wyciągać daleko idących wniosków. Należy pamietać także o tym, że okienko transferowe trwa do końca sierpnia i nie można wykluczyć przyjścia do naszych drużyn kolejnych zawodników. Na chwilę obecną wydaje się, że zarówno w ŁKS i Widzewie nie widać dużego rozpasania w kwestii wzmacniania ekip za wszelką cenę, co może świadczyć o racjonalności działań na rynku transferowym. To jest bardzo ważne, gdy przypomnimy sobie poprzedni sezon, w którym do ŁKS i Widzewa trafiło wielu nowych zawodników, jednak efekt końcowy z pewnością rozczarował nie tylko włodarzy obu klubów. Obie nasze drużyny są w stanie skutecznie włączyć się do walki o awans do PKO Ekstraklasy, oby skutecznie . W ŁKS i Widzewie nie po to jednak zmieniano trenerów i dokonywano transferów, by zadowolić się miejscem w środku stawki. Jako prezes ŁZPN wierzę, że na finiszu będziemy się cieszyć przynajmniej z jednego awansu.