Prezes ŁZPN wiceprezesem PZPN! Mamy jego komentarz. ŁKS gra w środę ze Stalą Rzeszów

Zastąpi na tym stanowisku Jana Bednarka. Rywalem Adama Kaźmierczaka w walce o stanowisko wiceprezesa był Radosław Michalski (Pomorski ZPN), ale poległ. Na sternika ŁZPN szefowie okręgów piłkarskich oddali dziesięć głosów.

18 sierpnia zaplanowano wybory na szefa PZPN. Szefowie wojewódzkich związków będą dysponowali 60 głosami. Kolejne 50 przydzielą delegaci ze strony klubów PKO Ekstraklasy oraz pierwszej ligi. Trzy głosy należą do stowarzyszenia trenerów, po dwa dla futbolu kobiecego i futsalu, a jednym dysponuje stowarzyszenie sędziów. Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Zbigniewa Bońka jest Cezary Kulesza, związany z Adamem Kaźmierczakiem. -To jest sukces całej łódzkiej piłki - mówi sternik ŁZPN. - Powtarzam z całą stanowczością, to nie jest wygrana Adama Kaźmierczaka, ale całego środowiska piłkarskiego naszego regionu, wszystkich tych, którzy piłkę nożną mają w sercu. Gdyby nie zaplecze futbolowe naszego regionu nie byłbym tam, gdzie teraz jestem. Dziękuje więc wszystkim i podkreślam, że zawsze mogą na mnie liczyć. Jestem dla nich. Trzeba jednak pamiętać, że to dopiero początek drogi, bo moja kandydatura musi zostać zatwierdzona przez walne zgromadzenie PZPN, zaplanowane na 18 sierpnia.

Tymczasem w środę przebywający na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej piłkarze ŁKS Łódź rozegrają sparing z drugoligową Stalą Rzeszów. Początek spotkania zaplanowano na 10.30. Będzie to drugi mecz kontrolny podopiecznych Kibu Vicuny. W pierwszym wygrali z ekstraklasową Stalą Mielec 2:0(1:0). – Jest duża szansa na to, że każdy zawodnik, który pojawi się w środę na boisku znów zagra 45 minut, ale tym razem wystąpimy w innym ustawieniu – mówi Paweł Drechsler, który wraz z Marcinem Pogorzałą pełni funkcję asystenta Kibu Vicuny.

Na boisku powinni pojawić sie także ci zawodnicy, którzy nie grali ze Stalą Mielec. W tej grupie znajduje się Brazylijczyk Ricardinho. Piłkarz dołączył do zespołu w piątek i ze względu na zmęczenie długą podróżą nie wyszedł na boisko.

– Zgrupowanie w Woli Chorzelwoskiej traktujemy jako okres wprowadzający - mówi dalej Paweł Drechsler. - Nie chcemy, żeby zawodnicy wrócili do Łodzi przemęczeni i dlatego też tak ważna jest dla nas gradacja obciążeń.

Ruszyła natomiast sprzedaż karnetów na sezon 2021/2022. Pierwszeństwo mają posiadacze wejściówek na minione rozgrywki. 15 lipca ruszyć ma sprzedaż otwarta.ą