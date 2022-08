Prezes MAKiS: Niech służby rozstrzygną, czy czynności prezesa Widzewa miały znamiona przestępstwa

– Pozytywne relacje z Widzewem są możliwe, o ile po drugiej stronie jest partner – mówił Sławomir Worach. – Przykro mi, że pan prezes Mateusz Dróżdż rozpoczął konflikt, który trwa i jest cały czas podsycany. Ostatnie zachowanie pana prezesa pokazują, że te relacje są po prostu niemożliwe. Agresja i incydenty, które miały przed meczem zobowiązywały nas do tego, aby zgłosić te wydarzenia do stosownych instytucji: policji i innych służb. Nie jesteśmy sędzią, nie rozstrzygamy w tym zakresie. Nie chcemy dochodzić i sprawdzać tłumaczeń pana prezesa, czy transparent był na tym meczu, czy nie był na tym meczu. Niech służby rozstrzygną, czy czynności prezesa Widzewa miały znamiona przestępstwa. Naszym zdaniem wszystko to, co się dzieje zmierza do tego, żebyśmy spróbowali nawiązać właściwe relacje. Żałuję, że doszło do takiego konfliktu i liczę, że wkrótce zostanie zakończony.

Komendant Straży Miejskiej Patryk Polit dodał: – Dużo niedociągnięć w przedmiocie bezpieczeństwa pojawia się ostatnio na meczach Widzewa.