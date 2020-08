Prezydent Łodzi zatrudniła nowego pełnomocnika. To były poseł Platformy Obywatelskiej. Ma zadbać o poprawę stanu czystości miasta

Formalnie funkcja ta nosi nazwę „pełnomocnik prezydenta miasta Łodzi ds. opracowania rozwiązań mających na celu poprawienia czystości na terenie miasta Łodzi. Prezydent Stolarczyka powołała w poniedziałek (23 sierpnia). Brud, nieuprzątnięte śmieci to coraz większy problem miejsc publicznych Łodzi, niemal wszystkie media co jakiś czas publikują galerie zaśmieconych fragmentów centrum, to także problem bardzo często zgłaszany redakcjom przez mieszkańców miasta.

Od samego powołania pełnomocnika w mieście czyściej nie będzie. Czym się zajmie nowy urzędnik? Ma przygotować analizę wszystkich czynności wykonywanych przez administrację, a dotyczących utrzymywania czystości i porządku w mieście, opracować rozwiązania, które mają stan czystości poprawić, a potem wyniki audytu z propozycjami przedstawić prezydent Zdanowskiej.

Dlaczego akurat Stolarczyk?

- Myślę, że chodzi przede wszystkim o podejście nieskażone mentalnością urzędniczą, bardziej biznesowe – mówi nam Jarosław Stolarczyk. - Wraz z panią prezydent jesteśmy jeszcze na etapie określenia terminu, w którym mam swój raport i propozycje przedstawić. Łódź się zmienia, przed nią nowe wyzwania jak choćby Zielone Expo, zatem trzeba opracować rozwiązania, które odpowiadałyby tym wyzwaniom. Ja pewne przemyślenia i wnioski już mam, ale byłoby z mojej strony nieprofesjonalne, gdybym najpierw przedstawił je w mediach.