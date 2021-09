Prezydent powołał 196 sędziów. Nowi sędziowie także w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu. Zdjęcia z Pałacu Prezydenckiego

Wśród 196 nominacji była jedna do wojewódzkiego sądu administracyjnego, pięć do sądów apelacyjnych, 41 do sądów okręgowych i 149 do sądów rejonowych. Nowi sędziowie będą orzekać także w województwie łódzkim – w sądach w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu.

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi powołane zostały:

Małgorzata Kubisiak-Marciniak

Marzena Rudnik-Niewrzał

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego powołani zostali:

Marta Goss-Przygucka, Sąd Rejonowy w Zgierzu

Paweł Przygucki, Sąd Rejonowy w Pabianicach

Monika Sałyga, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Nowo powołani sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP. Uroczystość odbyła się 6 września w Pałacu Prezydenckich i jego ogrodach.

Nowa KRS a nominacje sędziowskie

Prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Jej pozycja jest podważana przez organizacje sędziowskie w Polsce, partie opozycyjne w Polsce, a także organizacje i instytucje w Europie. Podnoszona jest (po zmianach dokonywanych przez PiS od 2017 r.) kwestia upolitycznienia wyboru jej składu, co doprowadziło do jej uzależnienia od władzy wykonawczej. Wskazywane jest, że w takiej sytuacji kwestionować można decyzje KRS dotyczące nominacji sędziowskich, a nawet podważać orzeczenia wydawane przez tak powołanych sędziów.