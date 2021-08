Prezydentowi Sieradza Pawłowi Osiewale grożono pozbawieniem życia. Sprawę bada prokuratura

- Mail wpłynął na ogólną skrzynkę Urzędu Miasta w nocy z niedzieli na poniedziałek - mówi Jarosław Trojanowski, sekretarz sieradzkiego magistratu. - Odczytaliśmy go w poniedziałek. Były tam groźby pod adresem prezydenta miasta typu "twój koniec jest bliski" lub "będziesz drugi po Adamowiczu, zabiję cię". Konkretów tu nie było, lecz ogólne groźby. Podjęliśmy decyzję o zawiadomieniu Prokuratury Rejonowej w Sieradzu, która podjęła czynności. Dodam, że prezydent miasta oraz pracownicy urzędu często są ofiarami hejtu, otrzymują też groźby pozbawienia zdrowia i życia. Mam nadzieję, że winny zostanie ustalony i przykładnie ukarany, tak aby osoby hejtujące dostały sygnał, że nie można pisać nieprawdy, oczerniać i grozić.

Niedawno podobną groźbę otrzymał prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko. "Witko to twój koniec. jesteś na mojej liście osób do odj... w trybie ekspresowym za to co zrobiłeś mojej rodzinie. nie dożyjesz następnego tygodnia. wykończę cię tak samo jak Adamowicza w najmniej spodziewanym momencie. niczego się nie boję. z przyjemnością zaj... cię. jestem nieobliczalnym psychopatą" - można było przeczytać w mailu.