Problemy z e-TOLL, nowym systemem poboru opłat. Kierowcy sie skarżą, urzędnicy mówią o przejściowych trudnościach i stabilizacji systemu

Skargi pojawiły się pod koniec września, gdy część kierowców nie mogła się zalogować do nowego systemu. Gdy ten problem udało się rozwiązać, pojawiły się kolejne.

- W zasadzie nie ma dnia, by nie pojawiały się jakieś zakłócenia czy nieprawidłowości - mówi pan Mateusz z łódzkiej firmy transportowej. - Na początku tego tygodnia np. padły serwery i nie były pobierane opłaty. Zauważyłem także, że na bramkach spędza się więcej czasu, gdyż wydłużyło się nieco pobieranie opłat z karty paliwowej. Trwa to nawet 45 sekund, a wcześniej zajmowało zaledwie kilka lub kilkanaście. Przez to tworzą się kolejki.