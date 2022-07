Proboszcz jezuitów odchodzi z Łodzi. Gdzie będzie teraz pracował ks. Recław?

Ks. Remigiusz Recław po decyzji prowincjała jezuitów zwrócił się z prośbą do wiernych, by nie protestowali przeciwko jego odejściu.

- Wiem, że dla wielu was to bolesna decyzja – mówi ks. Recław. - Dochodzą do mnie głosy, że chcecie pisać jakieś petycje, odezwy. Bardzo proszę, byście niczego takiego nie robili. To nic nie zmieni. Jestem w Łodzi 15 lat, to moja pierwsza parafia po święceniach kapłańskich. Łódź, ta parafia, Mocni w Duchu pozostaną miłością mojego życia. To nic nie zmieni.