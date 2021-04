Proces 45-letniego kierowcy, który po pijanemu doprowadził do śmierci 17-letniej Gabrysi, zaczął się w Sądzie Okręgowym w Łodzi

DZIŚ ZMIANA CZASU. Czy to już po raz ostatni? OD KIEDY CZAS LETNI w 2021 roku! Data zmiany czasu w Polsce!

DZIŚ ZMIANA CZASU. Czy to już po raz ostatni? OD KIEDY CZAS LETNI w 2021 roku! Data zmiany czasu w Polsce! W którą stronę tym razem przestawiamy zegarki – o godzinę do przodu czy o godzinę do tyłu? I co z pomysłem, rozważanym także na poziomie Unii Europejskiej, aby skończyć z tymi, powracającymi co pół roku, dylematami? Jaki wpływ na zmianę czasu ma koronawirus?