Proces nożownika w Łodzi. Zadał 7 ciosów nożem w obronie własnej! Prokuratura zarzuca mu usiłowanie zabójstwa. Oskarżonemu grozi dożywocie

Prokurator Aleksandra Złotnicka z Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, która odczytała akt oskarżenia, nie ma wątpliwości, że Rafał F. chciał zabić swego rywala. Podkreśla, że zadał mu siedem ciosów nożem, w wyniku czego Maciej M. doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jego życie było zagrożone, ale szybko trafił do szpitala i lekarze go uratowali.

Dramatyczne wydarzenia w niedzielę wielkanocną

Rafał F. nie przyznaje się do winy. Potwierdza, że zadał adwersarzowi kilka ciosów nożem, ale zaznacza, że nie chciał go zabić i że działał w obronie własnej, ponieważ on i jego żona zostali przez niego brutalnie napadnięci. O co poszło? Zapewne o to, że Rafał F. zwymyślał przez telefon swego brata ciotecznego Krzysztofa F. i jego kolegę Macieja M., a ci postanowili rozmówić się z oskarżonym, ale agresorem był jedynie pokrzywdzony.