Proces Stefana N., znanego działacza opozycji demokratycznej w PRL, toczy się przy drzwiach zamkniętych w Sądzie Rejonowym w Łodzi

Biznesmeni zostali zatrzymani na początku 2013 roku. Usłyszeli zarzuty dotyczące korupcji i stręczycielstwa. Według śledczych, Bogdan W. i Wojciech K. regularnie udzielali Stefanowi N. korzyści osobistych polegających na organizowaniu i opłacaniu usług seksualnych prostytutek.

- Biznesmeni umawiali kobiety na spotkania ze Stefanem N., organizowali miejsca, w których dochodziło do zbliżeń, organizowali transport dla kobiet i wypłacali im wynagrodzenie za usługi seksualne na rzecz posła. Do takich zdarzeń doszło co najmniej 30-krotnie. W zamian Stefan N. podejmował działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Rezultatem było zawarcie przez te spółki korzystnych dla nich umów handlowych z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. wartych w sumie 13 mln zł – zaznacza Prokuratura Krajowa.