Produkcja szczepionki na COVID-19 w Konstantynowie Łódzkim. Mabion będzie produkował komercyjnie szczepionkę dla koncernu Novavax

Spółka Mabion z Konstantynowa Łódzkiego poinformowała w piątek o podpisaniu umowy na produkcję w skali komercyjnej antygenu białkowego czekającej na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciw COVID-19 amerykańskiego koncernu Novavax. Wartość czteroletniego kontraktu to prawie 1,5 mld zł. To kolejny etap współpracy podłódzkiej firmy w rozwijaniu szczepionki.

Mabion już w marcu podpisał umowę na stworzenie partii testowej substancji czynnej szczepionki NVX-CoV2373 firmy Novavax opartej o białka rekombinowane w których specjalizuje się Mabion. Wszystko poszło zgodnie z planem. Teraz Mabion będzie produkował substancję czynną i stanie się częścią międzynarodowego łańcucha produkcyjnego szczepionki.

Szczegóły umowy Mabion przedstawił na konferencji prasowej. Produkcja rozpocznie się w grudniu tego roku. Substancja czynna szczepionki produkowana będzie w certyfikowanym zakładzie w Konstantynowie Łódzkim. Umowa zawarta została do 2025 roku W pierwszych dwóch latach powstanie 40 proc. zamówionej produkcji. Potem planowana jest krótka przerwa na zwiększenie mocy produkcyjnych i wytworzenie kolejnych 60 proc. zamówienia.