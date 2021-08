Produkowali krajankę tytoniową i papierosy. Towar i maszyny zostały przejęte przez łódzką KAS. Zatrzymano trzech mężczyzn

Kontrolerzy zostali trzy osoby w trakcie obróbki suszu tytoniowego i produkcji tytoniu. W kolejnym miejscu znaleźli tytoń i papierosy bez polskich znaków akcyzy.

- Na miejscu funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli maszynę do cięcia tytoniu i bęben z parownicą do suszenia krajanki tytoniowej oraz tytoń i wyroby tytoniowe, łącznie: 412 kg tytoniu do palenia, 540 kg suszu tytoniowego, 5 tys. papierosów oraz 637 g substancji odurzających - wylicza Agnieszka Majchrzak, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.