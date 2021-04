Prof. Iwona Maroszyńska już na stałe będzie kierować łódzką Matką Polką

Prof. Iwona Maroszyńska dyrektorem szpitala Matki Polki w Łodzi

Prof. Iwona Maroszyńska do tej pory była p.o. dyrektora. Jednak została przez ministra zdrowia powołana na stanowisko dyrektora. To oznacza, że w najbliższym czasie nie będzie konkursu na to stanowisko, a prof. Maroszyńska będzie kierować Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki już na stałe.

Jednocześnie minister zdrowia Adam Niedzielski mianował jej zastępców. Wicedyrektorem do spraw lecznictwa został prof. Krzysztof Szyłło, który do tej pory kierował kiliniką ginekologii onkologicznej, wicedyrektorem do spraw nauki został profesor nauk ekonomicznych Dariusz Trzemielak, dotychczasowy pełnomocnik dyrektora.

Prof. Iwona Maroszyńska jest neonatologiem z wieloletnim stażem, kieruje Kliniką Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. To z jej inicjatywy powstała w łodzi specjalna karetka do przewozu ciężko chorych noworodków i niemowląt, tzw. karetka N.

Prof. Iwona Maroszyńska kieruje Matką Polką od początku kwietnia, zastąpiła na tym stanowisku prof. Macieja Banacha, który poświęcił się pracy naukowej i lekarskiej.