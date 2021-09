Prof. Kazimierz Rybiński, łodzianin, który stworzył polską chirurgię endokrynologiczną

Łódź jest ośrodkiem w którym tworzyła się polska endokrynologia i chirurgia endokrynologiczna. Zawdzięcza to między innym profesorowi Kazimierzowi Rybińskiego. Ci, którzy go znali twierdzą, że był niezwykłym człowiekiem i lekarzem.

- Był człowiekiem życzliwym ludziom, który ciągle parł do przodu – mówi o swoim nauczycielu prof. Krzysztof Kuzdak, znany łódzki chirurg, zajmujący się chirurgią endokrynologiczną, pracujący od lat w szpitalu im, Kopernika w Łodzi - Chciał coś zmieniać, rozwijać się. Nie należał do ludzi, którzy spoczywają na laurach. Poprzestają na tym co osiągnęli, na tym co mają.

Przymusowy robotnik i więzień obozu

Kazimierz Rybiński był łodzianinem. Urodził się w naszym mieście 30 listopada 1924 roku. Ale dzieciństwo spędził u dziadków w Warcie. Tam skończył szkołę powszechną. Miał 13 lat, gdy wrócił do Łodzi. Zaczął się uczyć w gimnazjum. Ale naukę przerwał wybuch wojny. Kazimierz Rybiński miał 17 lat kiedy został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował w jednej z fabryk Berlina. Tam włączył się w działalność konspiracyjną. Dokonywał akcji sabotażowych. W 1943 roku został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a potem Dachau. Tam doczekał wyzwolenia przez wojska amerykańskie. Był skrajnie wyczerpany z powodu panującego w obozie duru brzusznego. Przeżył tylko dzięki antybiotykom, które dostarczyli Amerykanie. Wojenna przeszłość pewnie miała wpływ na jego życiowe wybory, na to że zdecydował się na studia medyczne...