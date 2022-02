Prognoza pogody dla Łodzi i województwa. Uwaga ostrzeżenie meteo: silny wiatr! Pogoda w Łodzi od 15 lutego 2022. Prognoza pogody 15.02.2022

DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA POGODY

Pogoda na wtorek

Temperatura w dzień wyniesie ok. 8°C, w nocy natomiast ok. 3°C.

Prędkość wiatru we wtorek wyniesie 11 km/h z porywami do 28 km/h.

We wtorek nie będzie padać. Przez większość dnia niebo będzie zachmurzone.

Pogoda na środę

Temperatura w środę wyniesie ok. 8°C, oraz ok. 5°C w nocy.

Prędkość wiatru może wynieść 22 km/h z porywami do 48 km/h.

Znaczną większość dnia niebo będzie zachmurzone. Może spaść deszcz. W nocy możliwe burze z piorunami.

Pogoda na czwartek

Temperatura w czwartek wyniesie ok. 9°C, oraz ok. 3°C w nocy.

Prędkość wiatru może wynieść 35 km/h z porywami do 83 km/h.

Wystąpią deszcze, zarówno w dzień, jak i w nocy.