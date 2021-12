Prognoza pogody na styczeń i luty 2022. Prognoza pogody na zimę. Pogoda w Nowy Rok. Pogoda Ferie 2022. POGODA ZIMA 2022 9.12.2021 Katarzyna Bil

Ferie 2022. Jakie są prognozy pogody na zimę 2022? Zima będzie śnieżna i mroźna? Astronomiczna zima rozpocznie się we wtorek, 21 grudnia. Jest to czas przesilenia zimowego. Według najnowszych prognoz nic nie wskazuje na to, by w grudniu czekało nas białe szaleństwo. Jak będzie w styczniu i lutym 2022 roku? Jaki będzie Nowy Rok?