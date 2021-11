Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia 2021. Pogoda na 24 grudnia 2021. Pogoda na Boże Narodzenie 2021

POGODA NA GRUDZIEŃ. PROGNOZA POGODY NA WIGILIĘ I ŚWIĘTA

Grudzień zapowiada się deszczowo. Prognozy mówią, że opady deszczu mogą przekroczyć normy, co będzie skutkowało wieloma przymrozkami. Niestety na początku grudnia nie należy spodziewać się dużej pokrywy śnieżnej.

POGODA DŁUGOTERMINOWA NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Synoptycy prognozują, że grudzień może być wyjątkowo chłodny. Wszystko za sprawą zjawiska La Nina . Jest to anomalia pogodowa, która polega na utrzymywaniu się niskiej temperatury na powierzchniach wody. Zjawisko występuje głównie przy Pacyfiku i Oceanie Indyjskim, jednak jego skutki będziemy odczuwać również w Polsce.

LA NINA ZA POGODĘ W GRUDNIU

Przez zjawisko La Nina ma być znacznie chłodniej. Prognozuje się, że temperatura w porównaniu do średniej miesięcznej temperatury z ubiegłych lat będzie o kilka stopni niższa. Nic nie wskazuje jednak na to, by zostały pobite rekordy mrozu z ostatniego roku.