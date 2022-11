Prognoza pogody na weekend 4-6.11.2022. Jaka będzie pogoda w Łodzi w piątek, sobotę i niedzielę? Prognoza pogody od 4.11.2022

PROGNOZA POGODY NA WEEKEND 4-6.11.2022

Jak informuje IMGW, najbliższy tydzień będzie zdecydowanie chłodniejszy niż poprzedni. Wszystko za sprawą wpływu zatoki niżowej od zachodu oraz związanego z nią układu frontów atmosferycznych. Sobota mogą wystąpić opady deszczu.

PROGNOZA POGODY NA PIĄTEK, 4.11.2022

W piątek temperatura w Łodzi wyniesie do 13 st. C. Mogą występować słabe porywy wiatru Ciśnienie w Łodzi wyniesie 1010 hPa. Piątkowy poranek może być mglisty. Nie są jednak przewidziane opady deszczu. Niebo będzie niewidoczne. Wschód słońca: 6:41, zachód: 16:09.

PROGNOZA POGODY NA SOBOTĘ, 5.11.2022

Sobota będzie deszczowa i pochmurna. Temperatura na terenie Łodzi wyniesie do 12 st. C w trakcie dnia. Ciśnienie do 1015 hPa. W sobotę mogą wystąpić porywy wiatru nawet do 40 km/h. Wschód słońca: 06:43, zachód: 16:07.