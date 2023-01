Program "Polak Potrafi". Łukasza Klimczaka w Chorwacji znają wszyscy. Robi najlepsze lody i ciasta w Chorwacji

Łukasz Klimczak z Wielunia w programie „Polak Potrafi". Odniósł sukces w Chorwacji

Kulinarną pasją Łukasz Klimczak zaraził się od swoich rodziców. Jego mama to znana w Wieluniu restauratorka. Prowadzi kilka restauracji i cukierni, a w domu swoimi popisowymi daniami chętnie z synami dzielił się także tata. Łukasza ciągnęło jednak w świat, dlatego nigdy nie myślał o tym, by pomagać w prowadzeniu biznesu rodzinie. Chciał zrobić coś na własną rękę. Sporo podróżował po świecie, a jego losy z Chorwacją, w której zamieszkał i założył cukiernie były tak naprawdę zbiegiem okoliczności.

- Któregoś dnia odebrałem telefon z polskiej telewizji Zoom TV. Padła propozycja, żeby zrobić ze mną program, bo dziennikarze dowiedzieli się, że mam najlepsze lody i ciasta w Chorwacji. Pomyślałem czemu nie, to dobra okazja, by zaprezentować nie tylko siebie, ale Polaków, którzy są niezwykle kreatywni i osiągają sukcesy za granicą - mówi Łukasz Klimczak.

Łukasz Klimczak z Wielunia w programie „Polak Potrafi". O czym będzie mówił?

- Szybko okazało się, że Dalmacja to dla mnie nie tylko słońce, plaża i urlop, ale miejsce do życia - mówi Łukasz Klimczak. Pytany o to, czy spodziewał się, że osiągnie taki sukces odpowiada z uśmiechem na ustach.

Przed kamerami zdradził, że Dalmacja najpierw zachwyciła go swoim klimatem i urokliwymi zakątkami. Dziś to miejsce, w którym rozwija swoją pasję i biznes.

- Gastronomia i cukiernictwo to moja pasja. Zawsze mogłem też liczyć na rodziców, którzy dzielili się ze mną swoimi bogatymi doświadczeniami, przepisami i recepturami. Kiedy już udało mi się stworzyć miejsce, o jakim marzyłem, wiedziałem, że muszę dać z siebie sto procent, by była to najlepsza cukiernia w Splicie. Upór, pracowitość, a przede wszystkim serce i dusza to czynniki, które sprawiły, że połączyłem pasję z pracą. To moja recepta na sukces - odpowiada Łukasz Klimczak.

Zaznacza jednocześnie, że korzysta z naturalnego bogactwa tego co daje ziemia i wysokiej jakości naturalnych składników.

- Wszystko robimy ręcznie, używając dobrej jakości produktów - dodaje Łukasz Klimczak.

Czego brakuje mu Chorwacji?