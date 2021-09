Program Sanatorium Miłości zmienił życie Iwony i Gerarda. Odcinek specjalny Sanatorium Miłości. Jak żyją Iwona i Gerard? 23.09.2021

Program Sanatorium Miłości zmienił życie Iwony i Gerarda

Kilka dni temu odbyły się nagrania do specjalnego odcinka "Sanatorium miłości". Pierwotnie odcinek miał być wyemitowany podczas świąt wielkanocnych, niestety pandemia pokrzyżowała plany realizatorów. Także teraz ze względów bezpieczeństwa nie udało się spotkać wszystkim uczestnikom drugiej edycji programu Telewizji Polskiej. Seniorzy zapraszani byli na indywidualne rozmowy z prowadzącą Martą Manowską.

Zobacz co nowego słychać u Iwony i Gerarda?

Z odcinka specjalnego, który wyemitowany zostanie już 3 sierpnia, dowiemy się m. in. tego, jak program zmienił życie Iwony Mazurkiewicz z Radomska. A zmienił... i to bardzo. Tego, że Iwona znalazła w programie miłość, nie da się już ukryć. Potwierdzają to zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych, także przez prowadzącą program. To, że Iwona i Gerard mieszkają razem, pokazali wiosną podczas nagrania do innej produkcji TVP „Bądźmy razem w domu". Radomszczanka stała się rozpoznawalna. Nie ma tygodnia, by o niej i jej kolegach z "Sanatorium" nie rozpisywały się plotkarskie portale.