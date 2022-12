Projekty realizowane z rozmachem przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi

Wielkiej Olimpijskiej Lekcji WF,

Olimpijskie rajdy i spacery

Dotknij olimpijskiego medalu

W 14 spotkaniach z medalistami olimpijskimi, oprócz samych medalistów, wzięło udział ponad 1400 uczestników (dzieci, młodzież, nauczyciele). W trakcie spotkań do rąk dzieci i młodzieży trafiły olimpijskie trofea i inne pamiątki, zorganizowano konkursy z nagrodami, medaliści opowiedzieli o swojej sportowej przygodzie zachęcali do aktywności fizycznej. W projekcie uczestniczyli polscy medaliści letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich. Byli to: Zbigniew Bródka, Kajetan Duszyński, Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Tomasz Kucharski, Joanna Leszczyńska-Hentka, Marek Dąbrowski, Natalia Madaj-Smolińska, Tadeusz Mytnik i Urszula Kielan. Akcja objęła swoim zasięgiem woj. łódzkie, odwiedzone miejscowości to: Łódź (2), Chechło II, Ujazd, Zgierz, Piątek, Opoczno, Lipiny, Łowicz, Popów, Stare Skoszewy, Witów k. Sulejowa, Domaniewice i Kutno.