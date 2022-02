Prokuratura wystąpiła do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu łódzkiemu sędziemu, tak aby można postawić mu zarzuty

W sprawie tego skandalu Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Warszawie z wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, tak aby można było przedstawić sędziemu zarzuty prokuratorskie i postawić go przed sądem.

Orzekał pod wpływem alkoholu

Do zdarzenia doszło rankiem 29 marca 2021 roku w rejonie ul. Jaracza w pobliżu siedziby Sądu Okręgowego w Łodzi. Tego dnia 43-letni sędzia Sądu Rejonowego Łódź – Śródmieście, przebywający na delegacji w Sądzie Okręgowym, przyjechał do pracy hyundaiem. Śledczy ustalili, że miał co najmniej 0,6 promila alkoholu w organizmie.