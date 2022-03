Prokuratura zarzuciła biznesmenowi włamanie do banku w Szwajcarii i kradzież mienia wielkiej wartości. Sprawa ta trafiła do sądu w Łodzi

Z banku w Lozannie wyprowadził 864 tys. zł

Szwajcarzy poprosili o zwrot pieniędzy, ale...

Pracownicy banku w Lozannie zwrócili się do banku PKO BP SA o zwrot pieniędzy, które wpłynęły do niego w wyniku włamania na konto jednego z klientów – spółki L.A. Okazało się, że prezesem tej spółki jest obywatelka Kostaryki w Ameryce Środkowej. W tej sytuacji bankowcy z PKO BP SA zwrócili się do o zwrot pieniędzy do oskarżonego Mariusza D., który jednak odmówił wypłacenia gotówki przekonując, że przelewy na jego konta odbyły się legalnie, zgodnie z umową handlową. Wkrótce jego słowa zweryfikuje sąd w Łodzi.