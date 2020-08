Promocyjne ceny biletów utrzymane na sobotni mecz żużlowy w Łodzi. Tylko do czwartku

Decyzja zarządu klubu

W związku z tym, iż mecz został przedwcześnie zakończony Zarząd KŻ Orzeł Łódź podjął decyzję, że na najbliższy mecz ligowy rozgrywany w ramach eWinner 1. Ligi zostaną utrzymane promocyjne ceny!

Promocja obowiązuje na mecz z Wybrzeżem Gdańsk, który jest zaplanowany na sobotę 5 września na godzinę 19:15.

Dziękujemy wszystkim Kibicom za zakup biletów na sobotni mecz i wizytę na stadionie. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na rozegranie wszystkich 15 biegów, dlatego Klub utrzymuje promocyjne ceny na kolejny mecz i już dziś zapraszamy fanów speedwaya i nie tylko na najbliższe spotkanie z zespołem Zdunek Wybrzeże Gdańsk! - mówi właściciel klubu Orzeł Łódź Witold Skrzydlewski.

W ramach promocji bilety na mecz z Wybrzeżem Gdańsk będą kosztować 35 zł. Podobnie jak ostatnio taka cena utrzyma się do przedmeczowego czwartku. Po tym okresie cena wróci do kwoty 50 zł. Nie ulegną zmianie ceny biletów ulgowych dla dzieci i młodzieży do lat 18 i wynosić będą 10 zł. Oczywiście w ramach biletu dostępny będzie bezpłatnie program meczowy.