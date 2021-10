Proste przepisy na dania z dyni. Jak zrobić krem z dyni? Przepisy na dania z dyni! Mus z dynią i jarmużem. Zupa z dyni 1.10.2021

Pomysły na pyszne dania z dyni!

Dynia – przez wielu nazywana królową jesieni, to warzywo, którego w październikowo-listopadowym jadłospisie nie powinno zabraknąć. Przybierająca rozmaite kształty i kolory, kusi nie tylko oryginalnym wyglądem, ale przede wszystkim bogactwem właściwości smakowych i zdrowotnych. Niskokaloryczna, lekkostrawna, pełna składników odżywczych i minerałów, znakomicie odkwasza organizm, a po obróbce termicznej zachowuje wszelkie wartości odżywcze. Nie bez przyczyny więc tak chętnie wykorzystywana jest w kuchni. Ze względu na swoją wszechstronność równie dobrze sprawdzi się w licznych odmianach dań wytrawnych, jak i podawana na słodko – w formie ciast czy deserów. Jak podkreśla Małgorzata Rudomina, ekspert marki Eisberg, to smakowite warzywo daje nieograniczone pole do kulinarnych eksperymentów.