Proste przepisy na grzyby. Najlepsze przepisy na grzyby. Jak smażyć grzyby? Grzyby marynowane, smażone, solone, kiszone 17.10.2022

GRZYBY PASTERYZOWANEGrzyby dokładnie myjemy, kroimy w paski kroimy i gotujemy przez 10–15 minut w osolonej wodzie z dodatkiem kwasku cytrynowego (na 1 szklankę wody1/4 łyżeczki kwasku).Gorące grzyby razem z zalewą przekładamy do słoików, zamykamy i pasteryzujemy przez godzinę.Po 24 godzinach pasteryzujemy ponownie przez pół godziny. Odstawiamy do ostudzenia i gotowe. Można je ustawić na przykład w na półkach w piwnicy, czy spiżarni.