Proste przepisy na pyszne i zdrowe dania z dyni! Co można zrobić z dyni na obiad? Frytki z dyni, babeczki i krem z dyni 21.11.2022 Katarzyna Bil

Co można zrobić z dyni na obiad? Spróbuj frytek z dyni. Zupy krem, puree z dyni czy risotto z dyni to coś co na pewno zachwyci kubki smakowe twoje i twoich gości! Wypróbuj nasze przepisy, a nie będziesz chciał niczego innego! Dynia jest bardzo zdrowa i pożywna.