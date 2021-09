Proste życzenia na 18. urodziny. Krótkie i śmieszne życzenia na osiemnastkę. Zabawne życzenia na 18. urodziny 23.09.2021

Proste życzenia na 18. urodziny

Życzenia na 18. od rodziców

Córeczko / Synku,

Dzisiaj kończysz osiemnaście lat,

lecz przed Tobą cały świat!

Nie żałuj tego, co minęło,

ciesz z tego, co w życiu się osiągnęło!

Zawsze dąż do wytyczonego celu,

mimo iż zazdrościć będzie Ci wielu!

Otaczaj się przyjaciółmi swymi,

raduj momentami tymi,

które uśmiech Ci dają i szczęścia przysparzają!

Serce Twe niech zawsze tak dobre będzie,

a życzliwych ludzi znajdziesz wszędzie!

Pamiętaj też, iż kocham Cię nad życie,

całuję i ściskam Cię sowicie!