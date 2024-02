Prosty przepis na sernik. Sprawdź jak zrobić wilgotny i puszysty sernik na każdą okazję 11.02.2024

Sernik to najpopularniejsze ciasto, które podajemy do kawy i herbaty nie tylko od święta. Jego wykonanie jest stosunkowo proste, a pyszny puszysty i wilgotny sernik można podać na wiele sposobów. Tradycyjny przysmak można podać z cukrem pudrem, bitą śmietaną i sezonowymi owocami lub frużeliną. Sernik podawany jest również na ciepło z polewą czekoladową lub karmelem.

Do przygotowania tradycyjnego sernika nie potrzebujemy ciasta na spód. Najlepiej wykonać go w tortownicy (o średnicy min. 26 cm). Dzięki temu łatwiej wyciągniemy go z formy i będzie prostszy do pokrojenia.