Protest mieszkańców zadziałał! Nie będzie kolejnego miejsca składowania odpadów w Zgierzu

Czym miała być stacja przeładunkowa odpadów przy Łukasińskiego?

30 000 ton odpadów zmieszanych - tyle firma RS-II zajmująca się m.in. wywozem gruzu miała magazynować w Zgierzu pod gołym niebem. Inwestycja uzyskała nawet pozytywną opinię środowiskową, co nie spodobało się mieszkańcom. W trosce o ekologię zaczęli składać uwagi do inwestycji.

Stacja przeładunkowa odpadów, miała powstać na terenie znajdującym się przy ulicy Łukasińskiego 15/17.

Kontrowersje ekologiczne

To co budziło największe kontrowersje wśród mieszkańców to słabe zabezpieczenie inwestycji przed powstawaniem odoru.

Raport oddziaływania na środowisko nie porusza tematu uciążliwości odorowo-zapachowej związanej ze magazynowaniem odpadów pod gołym niebem. Teren sąsiadujący nacechowany jest pojawiającymi się okresowych i długookresowych źródeł odoru i uciążliwych zapachów – czytam w uwadze wystosowanej przez organizację „Zielony Zgierz”.

Firma odpady miała składować pod chmurką w 9 boksach. Najbliższe zabudowania mieszkalne od niedoszłej inwestycji znajdowały się mniej niż 200m od miejsca magazynowania. A od domów przy ulicy Aleksandrowskiej około 250m.