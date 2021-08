Protest rolników na DK12 pod Piotrkowem. Agrounia zablokowała drogę na dwa dni, 04.08.2021 ZDJĘCIA, WIDEO

Tak tłumaczą:

PIS ciągle niszczy rolnictwo. Rolnicy z bezradności wychodzą kolejny raz na drogi. (...) Świnie kiszą się w chlewniach, nie można ich sprzedać z powodu chorych przepisów. Cena świń spada, rolnicy dokładają do produkcji. Mają na to wpływ złe rozwiązania w walce z ASF. Premier turysta jeździ po kraju. Nie odpowiada na pisma AGROunii. Udaje, że nie widzi problemu. Jesteśmy gotowi do spotkania z premierem. Kolejny raz wzywamy go do rozmów. Zwracamy uwagę na problemy rolników, których nikt nie podejmuje.