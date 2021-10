Protest w Łodzi pod biurem PiS po decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Setki łodzian na Piotrkowskiej, wielka flaga Unii oraz "Oda do radości"

Była to jedna z największych, o ile nie największa, manifestacja przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Rozpoczęła się od odśpiewania "Ody do radości", czyli hymnu Europy. Na ul. Piotrkowskiej rozłożona została duża flaga Unii Europejskiej, wielu manifestantów miało też mniejsze flagi unijne, niektórzy się nimi owinęli. Część uczestników trzymała w dłoniach dwie flagi: unijną oraz polską.

Głośne "Zostajemy"

Uczestnicy manifestacji skandowali także kilka haseł, w tym takie jak: "Zostajemy", czy "Unia to my, my to Unia". Niektórzy przynieśli transparenty z hasłami typu: "Ja zostaję, PiS może iść", "Albo Unia albo Putin" lub z rysunkiem śpiącego kota.

Głowna manifestacja w tym samym czasie odbywała się na placu Zamkowym w Warszawie. Wybrało się tam wielu mieszkańców regionu, także polityków. Nie wszyscy politycy pojechali jednak na główną manifestację do Warszawy. Przed łódzką siedzibą PiS Krzysztof Kwiatkowski, niezależny senator z Łodzi podkreślał, że bez zgody Polaków PiS nie może wyprowadzić kraju z Unii Europejskiej i zaznaczał, że na to zgody nigdy nie będzie.