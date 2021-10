Protestowali w centrum Łodzi w obronie medyków. Chcą zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. To gest solidarności z protestującymi medykami

Wśród uczestników znalazł się Adam, młody dentysta z Łodzi, który solidaryzuje się nie tylko z medykami, ale i z pacjentami.

- Mam na myśli głównie tych pacjentów, których nie stać na prywatną opiekę zdrowotną - mówi lekarz. - Zależy mi też na tym, by młodzi medycy byli przyjmowani do pracy w Polsce, by nie musieli pracować na kilku etatach albo byli zmuszeni do wyjazdu z kraju. Dla dobrach pacjentów lekarz czy pielęgniarka nie powinni pełnić kilku dyżurów z rzędu, a takie sytuacje mają miejsce.