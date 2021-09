Prymas Stefan Wyszyński w Łodzi i regionie. Co wtedy powiedział?

Związki prymasa z naszą diecezją i Łodzią miały jeszcze inny charakter. Kiedy kardynał Stefan Wyszyński został aresztowany przez komunistyczne władze przez trzy lata i miesiąc funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski pełnił bp Michał Klepacz, ordynariusz diecezji łódzkiej. Niedługo po uwolnieniu, prymas Stefan Wyszyński złożył niespodziewaną wizytę biskupowi Klepaczowi w Łodzi. Było to 6 listopada 1956 roku. Podczas tej wizyty prymasa, w czasie oficjalnego powitania w auli Seminarium Duchownego, w obecności duchowieństwa i wiernych, biskup Klepacz złożył meldunek najdostojniejszemu gościowi, w którym, w sposób oczywiście skrótowy, wskazał na stan Kościoła

- Duchowieństwo nasze w olbrzymiej swej większości dochowało wiernie swych ślubowań Kościołowi w Polsce, że jego praca dała tyle, iż można by powiedzieć, że naród nasz został takim, jakim widziałeś go przed swoim uwięzieniem – mówił biskup Michał Klepacz. - 15 rządców diecezji, biskupów, administratorów, z Tobą na czele, było pozbawionych swojej umiłowanej pracy. Ci, pozostali tutaj, robili wszystko, ażeby godnie spełnić swój obowiązek, ażeby nic nie uronić z tego coś zostawił. Wielką troską Twoją i naszą byli kapłani, zakonnicy i zakonnice siedzący w więzieniach. Seminaria nasze, które już dwa lata temu były na skraju przepaści, tak, że zdawało się iż zostaną zniesione, ocalały. Zakony w Polsce choć poniosły pewne szczerby, szczególnie na zachodzie kraju w Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, choć były skazane na zagładę, dotąd ostały się, istnieją i pracują dalej. Zostały choć nieliczne, ale w tej samej prawie liczbie szkoły katolickie i przedszkola, prowadzone przeważnie przez zakonnice. Na terenie religii w szkołach ponieśliśmy duże straty. Ale za to znów duchowieństwo przerzuciło się w nauczanie dziatwy poza szkołą i robi to dzisiaj gorliwie, a trzeba przyznać, z wielką skutecznością, chociaż nieproporcjonalnie za małą.