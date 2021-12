Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Mieszkanie Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości. Jak Iwona urządziła wnętrza? 5.12.2021

Dom Iwony z Sanatorium Miłości.Iwona z "Sanatorium miłości" pokazała nam swój dom i ogródKim jest Iwona z Sanatorium MiłościIwona z Sanatorium Miłości o seksie! - Tworząc przestrzeń, staram się by była ona przyjazna i służyła mi - teraz nam - jak najlepiej. To prawdziwe strefy relaksu. Mamy dużo punktów świetlnych, świec, które uwielbiam - mówi kuracjuszka.Jestem estetką i dla mnie każdy szczegół ma znaczenie. Wszystko musi być na swoim miejscu. Sprawia mi to ogromną radość, gdy po dniu ciężkiej pracy mogę sobie spokojnie usiąść i cieszyć oczy tym, co mnie otacza.CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE

Małgorzata Kulka