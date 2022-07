Pryzmy gnijącej trawy śmierdzą na Widzewie. Spółdzielnia: Tak musi być. [ZDJĘCIA]

- Panie w administracji SM Chrobry nie przyjmują tego, co się do nich mówi. Tłumaczą, że tak musi być, bo firma, która odbiera trawę, ma kłopoty ze sprzętem. Jak dzwoniłem innym razem, tłumaczyły, że pan, który odbiera trawę nie przyjedzie, bo „jest za gorąco”. Teraz jest lato, ale od razu przypomniało mi się zdanie z „Misia”: „Jak jest zima, to musi być zimno, takie są odwieczne prawa natury”.

Łodzianin podkreśla, że kłopoty z czystością na osiedlu zaczęły się kilka lat temu, gdy część spółdzielców odwołała poprzednie władze.

- Skończyły się inwestycje na osiedlu, ale nie to jest najgorsze. Trudno wyegzekwować czystość. W październiku pod blokiem ustawili mi wielki metalowy pojemnik, do którego wrzucono trochę opadłych jesienią liści. Myślałem, że sprzątną liście i go zabiorą. Stał do lutego. Wtedy też dopiero uprzątnięto opadłe w listopadzie liście, które wiatr przerzucał po osiedlu. Mam wrażenie, że pojemnik został zabrany, bo ludzie zaczęli go zapełniać świątecznymi choinkami. Na prośby o uporządkowanie terenu na osiedlu wtedy też nikt nie reagował – podkreśla mieszkaniec Widzewa Wschodu.