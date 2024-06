Przebadali truskawki z Biedronki i Lidla. Fundacja Pro-Test zleciła kolejny test. Co znaleziono w truskawkach z popularnych dyskontów

Najważniejsze ustalenia testu truskawek:

„Mimo że wykryte ilości pestycydów w badanych truskawkach nie przekraczały dopuszczalnych norm, to i tak wyniki testu budzą niepokój ze względu na dużą liczbę różnych szkodliwych związków, szczególnie w truskawkach z Biedronki. Nawet jeżeli pojedynczo mieszczą się one w granicach normy, to efekty działania mieszanki wielu różnych pestycydów na nasze zdrowie wciąż nie jest dobrze poznane. Badania pokazują, że toksyczność poszczególnych pestycydów może wzrosnąć, jeśli wejdą w reakcję z innymi” – napisali w komunikacie przedstawiciele Fundacji Pro-Test.