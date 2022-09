Przebojowy musical „Matylda” na scenie Teatru Syrena w Warszawie

„Matylda” to musicalowa adaptacja słynnej powieści Roalda Dahla o tym samym tytule. Bohaterką jest rezolutna dziewczynka o niecodziennych zdolnościach, zaczytana w książkach, której przyszło wychowywać się w rodzinie bezmyślnie zapatrzonej w ekran telewizora. Tytułowa bohaterka trafia do szkoły rządzonej przez antypatyczną dyrektorkę Agatę Łomot, byłą mistrzynię w rzucie młotem i personifikację tego, co w systemie edukacji najgorsze. Na szczęście na szkolnej drodze Matyldy pojawia się również nauczycielka Panna Miodek, która potrafi dostrzec wielki talent dziewczynki.

„Matylda” premierę na londyńskim West Endzie miała w 2011 roku, po dwóch latach trafiła na nowojorski Broadway. Autorem libretta jest Dennis Kelly, a muzykę oraz teksty piosenek napisał znany australijski komik i muzyk Tim Minchin.

- To premiera z kategorii „dużych”, mamy nadzieję, że będzie naszym przebojem przez długi czas, a kolejne roczniki widzów będą do niego dorastać - zapowiada Jacek Mikołajczyk, reżyser i tłumacz spektaklu oraz dyrektor artystyczny „Syreny”. - To przedstawienie z dziecięcymi bohaterami, ale nie tylko dla dzieci. Jest w nim też ważny przekaz kierowany do dorosłych widzów.