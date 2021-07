Przed ŁKS Łódź drugi mecz ze Stalą, tym razem z II ligi

Pod okiem Kibu Vicuny oraz pozostałych członków sztabu szkoleniowego piłkarze ćwiczą aż miło. Mają już za sobą jeden mecz sparingowy w którym pokonali ekstraklasową Stal Mielec 2:0 (1:0). W środę (7 lipca) ponownie starcie ze Stalą, ale tym razem drugoligową z Mielca. Trenerem tej drużyny jest Daniel Myśliwiec, który pracował poprzednio w trzecioligowej Lechii Tomaszów Mazowiecki. W poniedziałek działacze z Rzeszowa poinformowali o pozyskaniu Patryka Małeckiego, który był ostatnio w sosnowieckim Zagłębiu. To były reprezentant Polski, który w ekstraklasie rozegrał 274 mecze, strzelając 38 goli. Z Wisłą Kraków trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, a ze Spartakiem Trnava po Puchar Słowacji. Działacze z Rzeszowa nieco ryzykują, bo nie jest przecież tajemnicą, że zawodnik ma ciężki charakter. Nie jest wcale wykluczone, że do Stali dołączy Łukasz Sekulski, którego fanom zespołu z alei Unii 2 przedstawiać nie trzeba. Zawodnik dostał wolną rękę w szukaniu nowego klubu i wydawało się, że trafi do Korony Kielce. Na razie jest jednak bez klubu, ale „po słowie” z drugoligowcem z Rzeszowa. Nie można więc wykluczyć, że „Sekul” pojawi się w środę na boisku, ale w barwach drugoligowca.

Dodajmy, że w minionym sezonie środowy rywal łodzian zajął 10 miejsce w drugoligowej tabeli. Mecz z ŁKS będzie dla rzeszowian, który w poniedziałek rozpoczęli przygotowania do sezonu, pierwszym letnim sparingiem. Tymczasem Maksymilian Rozwandowicz wypowiedział się do mediów klubowych na temat nowych piłkarzy, którzy dołączyli latem do zespołu trener Kibu Vicuny. - Mogę powiedzieć, że to mega pozytywni ludzie. Jeżeli miałbym obstawiać to powiem Javiego Moreno.

Jego zdaniem ełkeasicy będą jednym z głównym faworytów do awansu w najbliższym sezonie, a najpoważniejszymi rywalami Arka Gdynia oraz Korona Kielce. Czarnego konia upatruje w Sandecji Nowy Sącz, która była zresztą rewelacja poprzedniego sezonu.

Z kolei Jowin Radziński, który występował jesienią w trzecioligowych obecnie rezerwach ŁKS, jest blisko przenosin do drugoligowych Wigier Suwałki. Piłkarz przebywa obecnie na testach w tym klubie. Przypominamy, że do rezerw które przygotowania do nowego sezonu zaczynają 12 lipca (poniedziałek) dołączyć ma Łukasz Dynel, który grał ostatnio w KSKutno. Był najskuteczniejszym graczem tego zespołu, strzelił 12 goli. ą