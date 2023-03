Przed meczem Ruch - ŁKS. Dwa miliony złotych dla Ruchu. Dodatkowa motywacja rywali

Władze Chorzowa podpisały już akt notarialny zakupu akcji klubu za kwotę 2 mln zł.

Jeszcze w tym miesiącu pieniądze z miasta powinny trafić na Cichą. Inny z udziałowców Niebieskich Aleksander Kurczyk zdecydował się konwertować na akcje prawie 870 tys. zł swoich starych należności w spółce - pisze dziennikzachodni.pl.

Ruch Chorzów nie wpuści kibiców ŁKS na mecz ze względów bezpieczeństwa, ale chce pobić rekord frekwencji na meczu z Wisłą Kraków, który będzie organizowany na Stadionie Śląskim.

- W naszym klubie uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy ambitni i marzymy o rekordach. Myślę, że rekord frekwencji I ligi musi być pobity. Wisła ma rzeszę fantastycznych kibiców i zakładamy, że nie będzie ich na Stadionie Śląskim mniej niż kiedyś fanów Górnika na Wielkich Derbach Śląska. My z kolei chcemy pobić rekord liczby widzów na meczu ligowym w XXI wieku, czyli 42 tysiące. To dużo i mało. Jak nasi fani będą czuli, że to będzie coś, co może zapaść w pamięć na całe życie jak WDŚ, zwłaszcza te z 2008 r., to wypełnią trybuny - powiedział Marek Godziński, członek Rady Nadzorczej Ruchu, w wypowiedzi zamieszczonej w kulisach meczu z Chojniczanką.