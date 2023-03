Przed nami pierwsze wielkanocne kiermasze. Zapraszają Bolimów i Rawa Mazowiecka

II Bolimowski Jarmark Wielkanocny

Jarmark w Bolimowie nie może pochwalić się długą tradycją, gdyż w tym roku odbędzie się jego druga edycja, to już zdążył zebrać grono sympatyków. Nie zabraknie ich na pewno i w najbliższą niedzielę.

- Spotkamy się, zwyczajowo już, na bolimowskim rynku w godzinach 10-15. Do współpracy zaprosiliśmy lokalnych artystów, rękodzielników, rzemieślników, twórców wielkanocnych ozdób. Będzie kolorowo i wiosennie. Stoiska będą pełne stroików i ozdób wielkanocnych, wyrobów ceramicznych, serwet, tradycyjnych produktów oferowanych przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów – zachęcają do udziału organizatorzy.

Szukając ozdób, potraw, czy choćby inspiracji na pewno warto w niedzielę wybrać się do Bolimowa, gdyż na według zapowiedzi swe stoiska na Rynku rozstawi 30 wystawców.

Kiermasz to jednak jedynie część przygotowanych atrakcji. Podczas jarmarku będzie możliwość wzięcia udziału w świątecznych warsztatach. Najmłodsi w godzinach 11-13 będą mieli możliwość stworzenia własnej wielkanocnej kartki oraz dekoracyjnego wieńca z zajączkiem w roli głównej. Zajęcia plastyczne połączone zostaną z zabawami muzyczno-ruchowymi. Z kolei starsi miłośnicy kompozycji roślinnych od godziny 14 do 15 mogą skorzystać z okazji i stworzyć, idealną na świąteczny stół, wiosenną kompozycję w szkle. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona, obowiązują zapisy, zaś koszt wynosi 20 zł.

Wszyscy natomiast z pewnością chętnie spotkają się z Zającem Wielkanocnym, który odwiedzi bolimowski rynek około godziny 13.30. To pod jego okiem zostanie wspólnie pomalowana wielka bolimowska pisanka.