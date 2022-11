Przed nami siódma edycja Biegu 3 Króli w Łodzi

6 stycznia 2023 roku po raz siódmy odbędzie się w centrum Łodzi bieg na dystansie pięciu kilometrów. Zawodnicy wyruszą na trasę o godzinie 17:00 z Rynku Manufaktury. Podobnie jak w poprzednich latach uczestnicy pojawią się m.in. na ulicy Piotrkowskiej.

Łódzki Bieg 3 Króli należy do bardzo popularnych biegów na dystansie 5 km.

W 2019 roku na starcie stanęło 3 tysiące zawodników nie tylko z województwa łódzkiego. Pandemia, podobnie jak w przypadku innych imprez, nieco wyhamowała wzrost frekwencji, ale przedstawiciele Akademii Sport i Zdrowie, stowarzyszenia przygotowującego imprezę, wierzą, że niebawem wszystko wróci na właściwe tory.

Wieczorowa pora, iluminacja ulicy Piotrkowskiej i świąteczny nastrój sprawiają bowiem, że chętnych do udziału w łódzkiej imprezie nie brakuje. Już teraz na liście startowej znajduje się 800 osób, a to dopiero początek zapisów. Obecnie wpisowe wynosi 60 zł. Taka kwota za udział w zawodach będzie obowiązywała do 10 grudnia.