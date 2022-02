Przed Sądem Okręgowym w Łodzi staną dwaj agresorzy z Kutna. Byli uzbrojeni w nóż i rurkę metalową. Zaatakowali dwie osoby

Zaatakowali na ulicy przechodnia

Na ławie oskarżonych zasiądą: 28-letni Adam W. i 46-letni Arkadiusz B. To oni mieli być sprawcami dramatycznych wydarzeń, do których doszło 28 listopada 2021 roku. Z ustaleń Prokuratury Rejonowej w Kutnie, która prowadziła śledztwo w tej sprawie wynika, że jednym z pokrzywdzonych jest Adrian I. W trakcie śledztwa zeznał on, że idąc ul. Długosza nagle natknął się na dwóch groźnie wyglądających osobników.

Na podwórku grozili śmiercią kobiecie

Pokrzywdzony od pewnej kobiety pożyczył telefon, zadzwonił do matki i opowiedział co go spotkało. Tymczasem oskarżeni udali się na ul. Jana III Sobieskiego i zaatakowali Różę B. Z jej relacji wynikało, że gdy wyszła z mieszkania to spotkała biegającego po podwórku i machającego nożem Arkadiusza B., który ujrzawszy ją krzyknął, że ją zabije.