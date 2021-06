Przed sądem w Łodzi stanie nożownik spod Skierniewic. Według prokuratury chciał zabić swego brata. Grozi mu dożywocie Wiesław Pierzchała

Na ławie oskarżonych zasiądzie 39-letni Michał K. spod Skierniewic, któremu prokuratura zarzuca, że atakując brata Piotra K. dwoma nożami chciał go zabić. Napadnięty trafił do szpitala, gdzie lekarze uratowali mu życie. Niestety, cztery miesiące potem Piotr K. zginął w wypadku drogowym. Akt oskarżenia w sprawie nożownika trafił do Sądu Okręgowego w Łodzi.